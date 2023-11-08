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Солдата ВСУ приговорили к 14 годам тюрьмы за обстрел мирной жительницы

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Суд ЛНР приговорил к 14 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима бойца 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Романа Бондаренко за обстрел мирной жительницы из гранатомёта.
Солдата ВСУ приговорили к 14 годам тюрьмы за обстрел мирной жительницы
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры.

Украинского военного обвинили по ч. 3 ст. 30, пп. «е», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической вражды), ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов).

По данным Следственного комитета России, в феврале прошлого года Бондаренко, находясь в городе Счастье ЛНР, выстрелил в 47-летнюю мирную жительницу из закреплённого на автомате подствольного гранатомёта. В результате женщина получила осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что украинский снайпер получил пожизненный срок лишения свободы за убийство четырёх мирных жителей Мариуполя.

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