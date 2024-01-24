США намерены защитить «многообразие мнений» в научных кругах России и ряда стран
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Американское бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений направит финансирование на «защиту свободы слова и многообразия мнений» в научных кругах, которые якобы сталкиваются с притеснениями «в закрывающихся обществах».
«Среди потенциальных бенефициаров программы — профессора, исследователи, публичные/независимые интеллектуалы, а также писатели, деятели культуры, мыслители и другие люди, занимающиеся научной деятельностью (даже если они не работают в научных учреждениях)», — отмечается в описании программы.
Согласно данным документа, инициатива должна иметь глобальный охват, однако приоритет будет отдан Мьянме, Эфиопии, Российской Федерации, Украине и Йемену.
Общий бюджет проекта составит $5,5 млн. При этом американские специалисты подчёркивают, что все мероприятия должны повлечь за собой изменения в странах и быть устойчивыми после окончания финансирования.
«Все программы должны быть нацелены на (оказание. — RT) влияния, влекущего за собой реформы, и обладать потенциалом устойчивости, выходящим за рамки ресурсов бюро», — отмечается в документе.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT отметил, что программа якобы защиты научных кругов направлена на манипулирование общественным мнением.
«Это влияние на умы. У каждого учёного, профессора, преподавателя есть своя аудитория. Поэтому с помощью такой программы американцы пытаются манипулировать общественным мнением. Второе: если эти учёные по-настоящему талантливые, то активное вовлечение их в публичную деятельность помогает их засосать и потом использовать на территории США», — подчеркнул эксперт.
Ранее Госдеп объявлял о предоставлении финансирования на «защиту» свободы мнений, СМИ и интернета на Украине.