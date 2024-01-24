США намерены защитить «многообразие мнений» в научных кругах России и ряда стран

Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США объявило о проведении программы по поддержке «демократии и свободы слова» через научные сообщества. Приоритетными странами проекта станут Россия, Украина, Йемен, Мьянма и Эфиопия. С документом ознакомился RT.

Американское бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений направит финансирование на «защиту свободы слова и многообразия мнений» в научных кругах, которые якобы сталкиваются с притеснениями «в закрывающихся обществах».

«Среди потенциальных бенефициаров программы — профессора, исследователи, публичные/независимые интеллектуалы, а также писатели, деятели культуры, мыслители и другие люди, занимающиеся научной деятельностью (даже если они не работают в научных учреждениях)», — отмечается в описании программы.

Согласно данным документа, инициатива должна иметь глобальный охват, однако приоритет будет отдан Мьянме, Эфиопии, Российской Федерации, Украине и Йемену.

Общий бюджет проекта составит $5,5 млн. При этом американские специалисты подчёркивают, что все мероприятия должны повлечь за собой изменения в странах и быть устойчивыми после окончания финансирования.

«Все программы должны быть нацелены на (оказание. — RT) влияния, влекущего за собой реформы, и обладать потенциалом устойчивости, выходящим за рамки ресурсов бюро», — отмечается в документе.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT отметил, что программа якобы защиты научных кругов направлена на манипулирование общественным мнением.

«Это влияние на умы. У каждого учёного, профессора, преподавателя есть своя аудитория. Поэтому с помощью такой программы американцы пытаются манипулировать общественным мнением. Второе: если эти учёные по-настоящему талантливые, то активное вовлечение их в публичную деятельность помогает их засосать и потом использовать на территории США», — подчеркнул эксперт.

Ранее Госдеп объявлял о предоставлении финансирования на «защиту» свободы мнений, СМИ и интернета на Украине.