ЕК выделит €1 млн независимым СМИ в Сербии на борьбу с дезинформацией

Еврокомиссия анонсировала программу по поддержке сектора независимых СМИ в Сербии. Как подчёркивают в ЕК, Сербии необходимо принять «срочные меры» по противодействию антиевропейским нарративам. С документом ознакомился RT.

«Глобальная цель данного конкурса заявок — поддержать организации и ассоциации СМИ в их содействии осуществлению и мониторингу медиастратегии Сербии, направленной на укрепление свободы слова и обеспечение качества и плюрализма медийной сферы», — отмечается в тексте документа.

Сотрудники европейского ведомства намерены улучшить доступ к основанному на фактах и качественному контенту, «тем самым бороться с дезинформацией и фейковыми новостями».

«Кроме того, Сербии необходимо принять срочные меры по противодействию антиевропейским нарративам, распространяемым многочисленными СМИ», — подчёркивают в ЕК.

Инициатива также направлена на поддержку безопасности журналистов.

На реализацию инициативы Еврокомиссия выделит €1 млн.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов назвал проект «элементом мягкой силы», который направлен на создание лояльного настроения среди сербской аудитории.

«Сербия — одна из немногих стран, которая пытается выдерживать нейтралитет касательно специальной военной операции, выстраивать нормальные конструктивные взаимоотношения с Российской Федерацией и, по сути, отстаивать свой суверенитет. Но мы прекрасно понимаем логику данного действия, исходя из которого, если деньги будут поступать из Соединённых Штатов, Европейской комиссии, то СМИ, которые будут спонсироваться за счёт этих траншей, будут лояльны этим организациям. Формирование СМИ на такой основе — это очень важный элемент изменения как внутренней, так и внешней политики Сербии, которая была бы более лояльна коллективному Западу», — подчеркнул эксперт.

Ранее посольство США искало подрядчика для мониторинга СМИ в Сербии.

Диппредставительство планировало получить доступ к базе данных, в которой содержатся расшифровки основных информационных программ.