Посольство США займётся мониторингом СМИ в Сербии

Посольство США в Белграде ищет подрядчика для мониторинга СМИ в Сербии. Диппредставительство намерено получить доступ к базе данных, в которой содержатся расшифровки основных информационных программ. С документом ознакомился RT.

«Посольству США в Белграде требуется оказание услуг по мониторингу СМИ и пресс-клипингу», — говорится в документе.

Сотрудники американского ведомства рассчитывают получить доступ к базе данных, содержащей полные расшифровки основных информационных программ, утренних шоу и интервью за период не менее трёх месяцев.

«Обращаем внимание, что посольству необходима возможность осуществлять поиск по всеобъемлющей базе данных расшифровок указанных передач по ключевым словам на своё усмотрение, а не в базе данных, составленной из отрывков, относящихся к определённому набору ключевых слов, заданных заранее», — подчёркивают в посольстве США.

Ведомство интересуется среди прочего «клипингом» (подбором публикаций) печатных СМИ, телеканалов, радиостанций и интернет-медиа по ключевым словам и темам, в том числе «посольство США», «посол США», «НАТО», «Национальная гвардия Огайо».

Ранее американское ведомство уже запрашивало услуги на отслеживание контента в сербских СМИ. Тогда диппредставительство проявляло интерес к таким вопросам, как отношения Сербии с Соединёнными Штатами, Евросоюзом, Россией, Китаем, Украиной, а также к темам, связанным с НАТО.

Политолог Юрий Светов в разговоре с RT предположил, что США таким образом готовятся к манипуляциям на предстоящих выборах в Сербии.

«Я думаю, что идёт подготовка к усилению натиска на Сербию, на сербское руководство. То есть изучают тенденции, чтобы понять, на что надо нажимать, если понадобится, на президентских выборах устроить что-нибудь вроде третьего тура. И цель — чтобы все балканские государства вступили и в Европейский союз, и в НАТО», — отметил эксперт.

Ранее USAID планировало провести в Сербии три опроса общественного мнения и три набора фокус-групп, чтобы узнать об отношении населения к программам помощи США.