Посольство США обучит албанских студентов «распознавать дезинформацию»

Посольство США в Тиране объявило открытый конкурс для неправительственных организаций на участие в программе по повышению медийной грамотности. Проект будет реализован совместно с албанскими университетами, где планируется «внедрять медиаграмотность». С документом ознакомился RT.

«Программы обучения медиаграмотности разработаны и реализуются с целью повышения уровня медиаграмотности среди албанских граждан, в частности студенчества, через выявление дезинформации, поступающей в Албанию от зарубежных субъектов», — говорится в описании.

Согласно документу, посольство США в Тиране в последние три года поддерживает проекты, направленные на «превращение потребления медиа в активный и критический процесс» для албанских граждан, чтобы они якобы лучше понимали возможности искажения информации и манипулирования в СМИ.

В рамках программы сотрудники американского ведомства намерены «повысить устойчивость молодёжи к дезинформации, фейковым новостям, теориям заговора и пропаганде» с помощью тренингов, состязаний и других мероприятий.

Кроме того, инициатива подразумевает обучение преподавателей для продвижения медиаграмотности в университетах.

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с RT предположил, что Вашингтон направляет финансирование в Албанию для создания рычагов влияния на Сербию.

«Албания, Косово — это регионы давления на сербов, на православие в этом регионе, соответственно, на традиционные ценности. Американцам нужны новые точки опоры. Везде будут создаваться очаги информационной напряжённости и антироссийские настроения, то есть ненависть ко всему, что даёт Россия», — подчеркнул эксперт.

Ранее USAID направило $12 млн на «ускорение» вступления Албании в Евросоюз.