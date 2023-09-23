Посольство США намерено следить за контентом СМИ в Сербии

Американское посольство в Белграде объявило о поиске специалистов, которые будут следить за повесткой в сербских СМИ. Диппредставительство проявляет интерес к наиболее популярным сюжетам на телевидении, новостных порталах и в соцсетях. С описанием проекта ознакомился RT.

«Посольству США в Белграде требуются услуги по мониторингу медиа, переводу, подборке публикаций по теме и поиску в базе данных», — говорится в документе.

Ведомство интересуется среди прочего освещением информации об отношениях Сербии с Соединёнными Штатами, Евросоюзом, Россией, Китаем, Украиной, а также темами, связанными с НАТО.

Исполнителям предстоит отслеживать сюжеты вечерних новостных программ на телевидении и самые читаемые статьи в интернет-изданиях. Так дипломатическое представительство планирует выявить наиболее значимые сообщения в сербских СМИ. Кроме того, посольство запросило отчёты о ток-шоу на сербских каналах, в частности их темы, списки гостей и содержание бесед.

В документе уточняется, какие именно телеканалы и сайты подлежат мониторингу. Среди них — портал RT Balkan, запуск которого состоялся в прошлом году.

Специалистам также будет необходимо выявить популярные темы среди пользователей соцсетей, находящихся в Сербии или говорящих на сербском языке. Собранную информацию планируется объединить в базе данных.

«Обеспечение постоянного доступа к работающей через интернет и обладающей функцией поиска по ключевому слову базе данных всей отслеживаемой печатной прессы, телевидения и интернет-изданий в полном объёме за последние как минимум 12 месяцев», — подчёркивается в документе.

По мнению политолога Юрия Светова, Вашингтон уделяет особое внимание происходящему в Сербии из-за желания властей страны сохранить самостоятельность.

«Сербия выбивается из единого строя европейских государств, в котором положено быть. Руководство НАТО и ЕС подчёркивают, что все страны Европы должны входить в их состав и подчиняться общим правилам. Сербия, с одной стороны, говорит о желании вступить в ЕС, но при этом хочет оставить за собой право на определённую самостоятельность во внешней политике, в том числе в отношениях с Россией», — сказал аналитик в беседе с RT.

Он считает, что мониторинг СМИ нужен США для того, чтобы отследить, меняется ли общественное настроение в стране.

«Им нужно сравнить отношение к Косову, начали ли жители думать о том, что от него можно отказаться и войти в Евросоюз. Сербские издания на латинице часто связаны с западными структурами, они говорят о том, что надо присоединиться к ЕС и забыть свои суверенные права. А газеты на кириллице больше поддерживают президента Вучича и самостоятельность Сербии», — добавил Светов.

Ранее стало известно о намерениях США провести в Сербии информационную кампанию о внешней политике.