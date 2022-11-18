Тёплый приём аудитории и недовольство еврочиновников: какую реакцию вызвал запуск портала RT Balkan

Ещё до состоявшегося 15 ноября запуска портала RT Balkan на сербском языке политики от Евросоюза неоднократно высказывались против такого развития событий. В Европарламенте заявляли, что решение Белграда допустить RT к вещанию якобы идёт вразрез с приверженностью Сербии работе по согласованию её действий с внешнеполитическим курсом ЕС. При этом президент Сербии Александр Вучич ранее выступил против ограничений в отношении RT, отметив, что противники свободы СМИ хотят запретить всё информационное вещание с отличной от своей точкой зрения. В то же время посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркнул, что представителей структур ЕС не волнует мнение граждан Сербии, которые хотят получать информацию именно от RT.

15 ноября RT запустил онлайн-вещание на сербском языке — RT Balkan. Мультимедийный портал освещает наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения.

Как заявила главный редактор RT Balkan Елена Милинчич, RT на сербском позволит жителям региона получить более полную картину современного мира.

«Стать частью медийного пространства Балкан для нас большой вызов. Мы к нему готовы», — сказала она.

Ещё до объявления о запуске RT Balkan столкнулся с жёсткой критикой со стороны европейских политиков и мейнстримных каналов.

В частности, против старта RT Balkan выступали в Европарламенте. Незадолго до запуска докладчик по Сербии в ЕП, депутат из Словакии Владимир Бильчик высказал мнение, что разрешение на работу RT в Сербии противоречит обязательствам Белграда адаптироваться под внешнеполитическую реальность Евросоюза.

«То, что российская пропаганда с помпой возвращается в Сербию посредством запуска Russia Today, противоречит приверженности Сербии работе по согласованию её деятельности с внешней политикой Европейского союза», — отметил он.

По мнению Бильчика, серьёзно настроенная на вступление в ЕС страна «не должна становиться центром сосредоточения дезинформации Кремля».

Кроме того, в интервью каналу N1, который аффилирован с американской сетью CNN, Бильчик заявил, что запуск RT в Сербии «не имеет никакого отношения к свободе слова».

Также на russian.rt.com RT запустил мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan

В свою очередь, российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко высказался против точки зрения Бильчика, отметив, что тот фактически требует от Белграда запрета работы RT, цинично «кинув в забвение общеевропейские ценности», которыми якобы дорожат в Брюсселе.

«Бильчика, как и любого другого человека в институтах ЕС, не интересует мнение большинства граждан Сербии, которые хотят получать информацию от RT», — сказал российский дипломат.

В то же время Боцан-Харченко отметил, что тезис Бильчика не нов. «В Европе веками душат свободу слова, ссылаясь на борьбу против предполагаемой пропаганды», — сказал посол.

Кроме того, ещё в июле представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что от Сербии ожидается, что она «по поступательной траектории будет равняться на Общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС и на соответствующие решения», воздержавшись тем самым от расширения взаимоотношений с Россией.

Помимо этого, украинский МИД обращался к руководству Сербии с призывом не допустить начала вещания RT.

Ряд вещающих на сербском СМИ выпустили материалы и сюжеты в преддверии запуска RT Balkan, указав на осуждение этого события в политических кругах ЕС.

Вместе с тем президент Сербии Александр Вучич ещё в марте осудил намерение запретить Sputnik и RT в стране. По его словам, многие деятели, рассуждая о свободе СМИ, хотят «посадить в лагеря» всех, кто думает иначе.

«Они бы запретили все СМИ, которые говорят по-другому», — сказал сербский лидер.

«Вас в Сербии многие уважают»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя запуск RT Balkan, предположила, что вещателя, «наверное, нигде в мире так не ждали, как здесь».

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«К дорогим сербам хочу обратиться на их языке: «Браћо, гледајте RT», — сказала она.

О запуске канала на сербском ранее просили жители Сербии, они направляли RT свои письма. В частности, один из читателей заявил, что очень уважает медиагруппу и следит за её новостями.

«Я искренне считаю, что вам нужно начать вести трансляции ещё и на сербском, потому что это определённо будет многое значить для более широкой аудитории», — говорится в письме.

По словам его автора, за счёт запуска вещания на сербском RT «точно повысит число просмотров и посещений сайта» в регионе.

Кроме того, ещё один читатель в своём обращении поблагодарил RT за работу и заявил, что регулярно смотрит эфир.

«Я хочу сказать спасибо за вашу работу, я регулярно вас смотрю, несмотря на некоторые попытки нашего правительства вас заблокировать (хотя мы не в ЕС!). Вас в Сербии многие уважают, без сомнения», — написал автор обращения.

Отметим, что старт телевизионного вещания RT на сербском языке запланирован до 2024 года.