Freedom House заявила, что запрет RT и Sputnik в ЕС создаёт «порочный прецедент»

Американская некоммерческая организация Freedom House, финансируемая правительством США, в своём докладе Freedom on the Net 2022 заявила, что запрет RT и Sputnik на территории Европейского союза создаёт «порочный прецедент». Авторы доклада подчеркнули, что решение было принято без «должного контроля, прозрачности и обсуждения с гражданским обществом и телекоммуникационными компаниями».

В докладе говорится, что в прошлом, когда страны ограничивали доступ к зарубежному контенту на своей территории, «в подавляющем большинстве случаев это делалось для сохранения собственной власти или снятия с себя ответственности».

В НКО отметили, что ситуация, произошедшая в ЕС с блокировкой RT и Sputnik, стала «ярким исключением из этого правила».

Авторы доклада утверждают, что «упомянутые сайты распространяют недостоверный и провокационный контент, а международные стандарты в области прав человека разрешают введение ограничений на свободу выражения мнений при определённых обстоятельствах, в число которых входят вооружённые конфликты».

«Однако введённый в ЕС запрет носит всеохватный характер и коснулся не только материалов, связанных с военными действиями, а всего контента упомянутых сайтов. Помимо этого, нет чётких положений о прекращении срока действия этого запрета, а сам процесс его введения лишён должного надзора и прозрачности», — заявляет Freedom House.

Авторы доклада обратили внимание на то, что в ЕС никто не консультировался с гражданским обществом и телекоммуникационными компаниями, когда принималось решение по российским СМИ.

Также отмечается, что «отсутствие ясности и конкретики привело к тому, что компании судорожно пытаются сами решить, как выполнить предписание властей», в результате этого в разных государствах блокировка ресурсов проходит неодинаково.

«Кроме того, этот запрет создаёт порочный прецедент, который в будущем может быть использован демократическими государствами для противодействия нежелательной информации, распространяемой другими иностранными СМИ с государственным финансированием — к примеру, китайскими», — подчёркивается в докладе.

Ранее замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что ЕК рассматривает вопрос о принятии дальнейших шагов в отношении российских «пропагандистских» СМИ. Об этом она упомянула, отвечая на запрос немецкого евродепутата Дэвида Макаллистера о работе телеканалов RT и агентства Sputnik в Евросоюзе.