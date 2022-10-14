В ЕК рассматривают вопрос о дальнейших мерах против российских СМИ

Замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что ЕК рассматривает вопрос о принятии дальнейших шагов в отношении российских «пропагандистских» СМИ. Об этом она упомянула, отвечая на запрос немецкого евродепутата Дэвида Макаллистера о работе телеканалов RT и агентства Sputnik в Евросоюзе. С письмом ознакомился RT.

«Комиссия рассматривает вопрос дальнейших действий в отношении российских пропагандистских каналов, в том числе для обеспечения эффективной реализации уже принятых мер», — сообщила Юрова.

Политик напомнила, что с 2 марта на территории ЕС запрещено вещание RT (RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish), а также агентства Sputnik. По её словам, эти ограничения в целом оказались эффективными и вещание российских СМИ было прекращено.

Однако, как отметила политик, Еврокомиссии известно о некоторых «временных проблемах» касательно распространения информации в интернете.

«Это, в частности, связано с динамичным характером формата онлайн-распространения (например, частым возникновением и изменением соответствующих веб-сайтов и аккаунтов в социальных сетях)», — пояснила Юрова.

Об этом она рассказала в письме в ответ на обращение немецкого европарламентария Дэвида Макаллистера, который поинтересовался, во всех ли странах Евросоюза приостановлено вещание RT и Sputnik и какие меры будут приняты для прекращения работы каналов в Европе.

Представитель европейской власти добавила, что основная ответственность за соблюдение санкций в отношении СМИ лежит на государствах — членах ЕС.

Ранее Юрова заявила о необходимости оказывать поддержку «независимым» медиа и «правозащитникам» в России. По её мнению, Евросоюз является «основным спонсором гражданского общества в России».