В Европарламенте подняли вопрос о возможности вещания RT в странах ЕС
- РИА Новости
Макаллистер напомнил, что весной в связи с ситуацией на Украине Европейский парламент проголосовал за закрытие российских «пропагандистских каналов» Sputnik и RT (RT English, RT UK, RT Germany, RT France and RT Spanish), якобы «используемых для распространения дезинформации».
Совет Европейского союза, в свою очередь, приостановил вещательную деятельность этих медиа в ЕС. Под запрет также попала деятельность, ориентированная на Евросоюз.
Макаллистер уточнил, что санкции в отношении перечисленных СМИ будут действовать до тех пор, пока конфликт на Украине не закончится, а Россия и связанные с ней медиа «не прекратят проводить кампании по дезинформации и манипулированию информацией против ЕС и его государств-членов».
На этом фоне парламентарий спросил у Еврокомиссии, было ли приостановлено вещание RT и Sputnik во всех государствах-членах ЕС к настоящему времени.
«В случае если RT и Sputnik по-прежнему активны в каких-либо государствах-членах, какие меры принимает Еврокомиссия для прекращения их вещательной деятельности?» — также поинтересовался он.
2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.
Комментируя произошедшее, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.