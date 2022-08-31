В Европарламенте подняли вопрос о возможности вещания RT в странах ЕС

Европарламентарий из Германии Дэвид Макаллистер поднял вопрос о работе телеканала RT и агентства Sputnik в странах-членах ЕС после введения в отношении этих СМИ европейских рестрикций. С обращением политика к Еврокомиссии, содержащим соответствующий тезис, ознакомился RT.

Макаллистер напомнил, что весной в связи с ситуацией на Украине Европейский парламент проголосовал за закрытие российских «пропагандистских каналов» Sputnik и RT (RT English, RT UK, RT Germany, RT France and RT Spanish), якобы «используемых для распространения дезинформации».

Совет Европейского союза, в свою очередь, приостановил вещательную деятельность этих медиа в ЕС. Под запрет также попала деятельность, ориентированная на Евросоюз.

Макаллистер уточнил, что санкции в отношении перечисленных СМИ будут действовать до тех пор, пока конфликт на Украине не закончится, а Россия и связанные с ней медиа «не прекратят проводить кампании по дезинформации и манипулированию информацией против ЕС и его государств-членов».

На этом фоне парламентарий спросил у Еврокомиссии, было ли приостановлено вещание RT и Sputnik во всех государствах-членах ЕС к настоящему времени.

«В случае если RT и Sputnik по-прежнему активны в каких-либо государствах-членах, какие меры принимает Еврокомиссия для прекращения их вещательной деятельности?» — также поинтересовался он.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Комментируя произошедшее, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москву таким образом лишают любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события.