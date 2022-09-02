В ЕК назвали Евросоюз «основным спонсором гражданского общества» в России

Замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила о необходимости оказывать поддержку «правозащитникам» и «независимым» СМИ в России. По её словам, ЕС является «основным спонсором» российского гражданского общества. С позицией политика ознакомился RT.

По мнению Юровой, российские власти усилили меры «жёсткого подавления в отношении гражданского общества, защитников прав человека и независимых СМИ» в стране.

Замглавы ЕК убеждена, что на этом фоне якобы возросло число организаций и отдельных лиц, которые вынуждены переехать. Как считает Юрова, в такой ситуации увеличивается необходимость поддерживать этих граждан как внутри России, так и за её пределами.

«Европейский союз, как основной спонсор гражданского общества в России, активно поддерживает борьбу с дезинформацией, в том числе оказывая поддержку независимым русскоязычным журналистам и СМИ», — подчеркнула Юрова.

Свои выводы политик изложила в ответе на письмо финского евродепутата Хенны Вирккунен, которая подняла вопрос о введении санкций против российской компании «Яндекс».

Замглавы Еврокомиссии напомнила об уже принятых ограничительных мерах в отношении руководства компании, а также ряда российских СМИ, включая телеканал RT.

«Ограничительные меры ЕС постоянно пересматриваются. Любые решения по введению дополнительных мер в отношении России или её сторонников должен принимать Совет ЕС на основе консенсуса», — добавила она.

Как отметил в разговоре с RT политолог Руслан Бальбек, в настоящее время Евросоюз — не самый удачный пример реализации права на свободу слова. В Европе любое отличное от американского мнение считается неправильным и вредным, а значит, подвергается дискриминации и гонениям, добавил он.

«Где та Европа, в которой можно было высказывать своё мнение? Её уже нет, она под американским сапогом, так что не этим господам указывать на какие-то «притеснения» в России. Что же касается изменников Родины и американских прихлебателей в России, то моё глубокое убеждение, что с ними слишком мягко обошлись: дали уехать из страны. За оскорбление государства и вооружённых сил до сих пор наказывают только штрафами, ни одна западная страна во время проведения военной операции не позволила бы этой шайке предателей так вольготно себя чувствовать», — прокомментировал политолог.

В июне Юрова обратилась к европейским странам с призывом блокировать СМИ, если, по их оценкам, медиа угрожают национальной безопасности.