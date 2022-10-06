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Доклад: проект «Ролики на разных языках» эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT

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Согласно докладу американской компании по кибераналитике Nisos, проект «Ролики на разных языках» эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT.
Доклад: проект «Ролики на разных языках» эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT

    Доклад представлен на 27 страницах. В нём Telegram-канал «Ролики на разных языках» (@video_languages) называется «новым способом распространения дезинформации».

    Авторы доклада отмечают, что на видео нет водяных знаков, поэтому идентифицировать их с RT не получается.

    В канале на 18 языках публикуются ролики о том, что на самом деле происходит в зоне спецоперации на Украине.

    Аналитики сообщают, что материалы распространяются пользователями на таких площадках, как Gab, Gettr, Truth Social (соцсеть экс-президента США Дональда Трампа) и Twitter, где зафиксирована наибольшая активность.

    «Гениальность этого подхода состоит в том, что видео можно скачать прямо из Telegram, это стирает след, по которому пытаются идти исследователи», — заявила Associated Press старший аналитик Nisos Патрисия Бейли.

    Проект «Ролики на разных языках» стартовал в мае. Главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала запуск проекта в эфире федерального телевидения.

    При этом жители западных стран приветствовали запуск Telegram-проекта RT «Ролики на разных языках».

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