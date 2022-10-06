Доклад: проект «Ролики на разных языках» эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT

Согласно докладу американской компании по кибераналитике Nisos, проект «Ролики на разных языках» эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT.

Доклад представлен на 27 страницах. В нём Telegram-канал «Ролики на разных языках» (@video_languages) называется «новым способом распространения дезинформации».

Авторы доклада отмечают, что на видео нет водяных знаков, поэтому идентифицировать их с RT не получается.

В канале на 18 языках публикуются ролики о том, что на самом деле происходит в зоне спецоперации на Украине.

Аналитики сообщают, что материалы распространяются пользователями на таких площадках, как Gab, Gettr, Truth Social (соцсеть экс-президента США Дональда Трампа) и Twitter, где зафиксирована наибольшая активность.

«Гениальность этого подхода состоит в том, что видео можно скачать прямо из Telegram, это стирает след, по которому пытаются идти исследователи», — заявила Associated Press старший аналитик Nisos Патрисия Бейли.

Проект «Ролики на разных языках» стартовал в мае. Главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала запуск проекта в эфире федерального телевидения.

При этом жители западных стран приветствовали запуск Telegram-проекта RT «Ролики на разных языках».