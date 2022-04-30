Жители западных стран приветствовали проект RT «Ролики на разных языках» о спецоперации на Украине

Жители западных стран приветствовали запуск Telegram-проекта RT «Ролики на разных языках», с помощью которого можно посмотреть видео о спецоперации на Украине на 17 языках.

Telegram-канал «Ролики на разных языках» (@video_languages) поможет жителям стран, которые ограничивают доступ к российским СМИ, в том числе Великобритании, Германии, Франции, узнать о реальной ситуации на Украине.

Инженер из Кипра Харалампос Симеон заявил, что в стране узнают о событиях на Украине из западных СМИ.

«И вы сами понимаете, какую правду нам дают насчёт событий на Украине», — сказал он.

Как заявил немецкий журналист Томас Рёпер, кто хочет иметь полную картину происходящего и сформировать собственное мнение, должен знать обе позиции.

«Я рекомендую этот канал, потому что в Германии эта информация в принципе недоступна», — сказал он.

Бывший сотрудник разведслужбы морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что благодаря RT мир узнаёт истории жителей украинских городов, чьи голоса иначе бы остались неуслышанными.

«Присоединяйтесь и приобщайтесь к RT — настоящей правдивой журналистике, фактам из первых рук, теперь в международном формате и на разных языках», — отметил проживший восемь лет в Донбассе американец Зак Новак.

Как рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, RT в рамках проект будет в открытом доступе выставлять видео с Украины.

«Мы открываем проект, где мы будем в открытом доступе выставлять вот эти все видео, которые мы видим здесь: как выходят пленные, как с ними обращаются, как обращается та сторона», — сказала она.

Ранее RT также запустил проект «Карта помощи» для беженцев из Донецкой и Луганской областей.