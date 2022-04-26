RT запустил видеопроект о спецоперации на Украине на 17 языках

RT запустил новый проект — «Ролики на разных языках», — в рамках которого будет публиковать видео о спецоперации на Украине на 17 языках.

В Telegram-канале (@video_languages) будут публиковаться видеосвидетельства зверств украинских националистов, ролики с рассказами людей о том, как с ними обращались украинские военные, и так далее.

«Мы открываем проект, где мы будем в открытом доступе выставлять вот эти все видео, которые мы видим здесь: как выходят пленные, как с ними обращаются, как обращается та сторона», — отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram.

Проект позволит жителям Великобритании, Германии, Франции и других стран, где доступ к российским СМИ постоянно ограничивают, узнать о реальной ситуации на Украине.

Ранее RT запустил проект «Карта помощи» для беженцев из Донецкой и Луганской областей.