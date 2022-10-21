Глава контрразведки ФРГ: санкции против RT стали ощутимым ударом, но его контент распространяется в соцсетях

Глава Федерального ведомства по защите Конституции Германии Томас Хальденванг уверен, что санкции Евросоюза против RT и Sputnik стали «ощутимым ударом» и уменьшили «охват их аудитории». Однако он отмечает, что контент этих СМИ продолжает активно распространяться в соцсетях.

Как пишет газета Frankfurter Rundschau, несмотря на принятые меры, «Кремль не сдаётся в информационной войне», а «кремлёвская пропаганда» остаётся легко доступной.

В статье издания утверждается, что российские СМИ RT и Sputnik в Германии «ведут активную деятельность уже годами», в основном — в интернете.

В марте же ЕС «предпринял беспрецедентный шаг», наложив ограничения на их вещание, но, как отмечает глава немецкой контрразведки, контент этих СМИ «сейчас активно распространяется главным образом в социальных сетях».

Ранее американская компания по кибераналитике Nisos выпустила доклад, в котором говорится, что проект «Ролики на разных языках» эффективно обходит попытки Запада заблокировать RT.

В канале на 18 языках публикуются ролики о том, что на самом деле происходит в зоне спецоперации на Украине.

11 марта администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.