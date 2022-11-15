RT запустил мультимедийный портал на сербском языке RT Balkan

RT запустил онлайн-вещание на сербском языке — RT Balkan. Новый мультимедийный портал будет освещать наиболее актуальные региональные и мировые события с альтернативной точки зрения. Начало телевизионного вещания RT на сербском языке запланировано до 2024 года.

«Наверное, нас нигде в мире так не ждали, как здесь. А к дорогим сербам хочу обратиться на их языке: «Браћо, гледајте RT», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Теперь жители региона получат доступ к RT на сербском языке, который обеспечит более полную картину современного мира. Стать частью медийного пространства Балкан для нас большой вызов. Мы к нему готовы», — сказала главный редактор RT Balkan Елена Милинчич.

Помимо сайта, RT Balkan также доступен в Telegram (на сербском языке и на русском языке), а также в Facebook*, Instagram*, Twitter, TikTok и на YouTube.

Ранее знаменитый сербский режиссёр Эмир Кустурица отметил высокие стандарты работы RT: «Российский телеканал RT — лучший образец того, каким должно быть телевидение, в отличие от BBC и CNN, где показывают однобокую информацию».

Главный редактор RT Balkan Елена Милинчич родилась в Сербии, работала корреспондентом и ведущей телеканала RT на испанском языке с момента его открытия. Является соавтором документального фильма «Зашто?», снятого в 15-ю годовщину начала натовской операции в Югославии. Фильм вышел в финал международной премии Ассоциации международного вещания AIB и стал победителем конкурса Cubavisión в рамках Международного фестиваля радио и телевидения Кубы.

Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть также включает в себя онлайн-порталы на семи языках и глобальное мультимедийное агентство Ruptly, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира. В 2020 году RT первым в мире из новостных телеканалов набрал 10 млрд просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews, Fox News. RT — единственный российский телеканал, который был 11 раз номинирован на престижную премию Emmy.

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