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ЕК профинансирует развитие журналистских расследований в Северной Македонии

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Ангелина Шурпина, Ирина Сафонова
Еврокомиссия выделит €1,4 млн в рамках программы по развитию демократии и защиты прав человека в Северной Македонии. Одним из приоритетных направлений деятельности станет развитие потенциала расследовательской журналистики и борьба с «зарубежным манипулированием информацией». С документом ознакомился RT.
ЕК профинансирует развитие журналистских расследований в Северной Македонии
  • Gettyimages.ru

«Глобальная цель данного конкурса заявок — продвижение и защита прав человека и основных свобод, а также демократии и верховенства права в Северной Македонии», — отмечается в документе.

Так, в рамках инициативы европейское ведомство планирует продвигать «права и возможности отдельных лиц» и защищать основные свободы, в том числе связанные с использованием «возможностей, предоставляемых новыми технологиями».

При этом среди ключевых направлений программы обозначена борьба с «зарубежным манипулированием информацией».

«Поддержка развития потенциала расследовательской журналистики и широкое её внедрение в контексте работы редакционных отделов с упором на продвижение и защиту прав человека, на доступ к информации и борьбу с дезинформацией, зарубежным манипулированием информацией и вмешательством, а также с киберугрозами», — подчёркивают в ЕК.

Общий объём финансирования составит €1,4 млн.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT предположил, что программа создана для того, чтобы проводить проевропейскую и проамериканскую политику на Балканах.  

«Очевидно, что на Балканах для Запада всё ещё есть пророссийская Сербия. Более того, нужно держать остальные страны под контролем, чтобы — мало ли! — они никогда не колебались. Поэтому цели разноплановые и системные — сохранять на Балканах свой контроль или менять политический вектор в свою пользу», — отметил эксперт.

Ранее Еврокомиссия планировала усилить роль организаций гражданского общества в Косове.

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