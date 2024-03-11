В Германии назвали странным призыв Папы Римского к миру на Украине

Немецкий политик, сопредседатель партии «Союз-90/Зелёные» Омид Нурипур считает «очень странным» призыв Папы Римского Франциска к миру на Украине.

В беседе с журналистами Нурипур порассуждал о потерях украинской армии и признал, что стремление к миру растёт.

«На этом фоне очень удивляет то, что Папа Франциск сказал на эту тему в эти дни. Мы не должны забывать одного: если Россия перестанет воевать, война закончится. Если Украина перестанет воевать, то Украине придёт конец», — цитирует политика ТАСС.

Канцлер Германии Олаф Шольц также не разделяет позиции Папы Римского Франциска по переговорам на Украине.

Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.

Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.