Канцлер Германии Олаф Шольц не разделяет позиции Папы Римского Франциска по переговорам на Украине.

Об этом сказал пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции.

«Как вы можете догадаться, канцлер не разделяет позицию папы», — отметил Хебештрайт.

Ранее понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.

Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что призывы к переговорам по Украине встречают отрицание со стороны Киева.