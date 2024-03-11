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Песков: призывы к переговорам по Украине встречают отрицание со стороны Киева

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что призывы к переговорам по Украине встречают отрицание со стороны Киева.
Песков: призывы к переговорам по Украине встречают отрицание со стороны Киева
  • РИА Новости

Он прокомментировал заявление Папы Римского Франциска.

«Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе наши, последнее время натыкаются на абсолютно жёсткое отрицание со стороны киевского режима, они не допускают ведения, возможности ведения каких-либо переговоров», — отметил Песков.

Также он заявил, что в Кремле видели сообщения о мирном плане бывшего главы США Дональда Трампа по Украине.

До этого понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.

Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.

Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.

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