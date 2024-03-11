Песков: призывы к переговорам по Украине встречают отрицание со стороны Киева
- РИА Новости
Он прокомментировал заявление Папы Римского Франциска.
«Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе наши, последнее время натыкаются на абсолютно жёсткое отрицание со стороны киевского режима, они не допускают ведения, возможности ведения каких-либо переговоров», — отметил Песков.
Также он заявил, что в Кремле видели сообщения о мирном плане бывшего главы США Дональда Трампа по Украине.
До этого понтифик сказал, что проигрывающая сторона в конфликте на Украине должна иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры.
Представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что слова понтифика о белом флаге для Украины подразумевали переход к переговорам, а не капитуляцию Киева.
Владимир Зеленский выступил с упрёком в адрес Папы Римского Франциска после его призыва к Украине поднять белый флаг.