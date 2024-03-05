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Госдеп займётся созданием «демократических систем» в Молдавии

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Посольство США в Кишинёве планирует реализовать программу, направленную на создание «конкурентоспособных демократических систем» и защиту прав человека в Молдавии. С документом ознакомился RT.
Госдеп займётся созданием «демократических систем» в Молдавии
  • Gettyimages.ru
  • © Kiyoshi Tanno

«Программа малых грантов Комиссии по демократии посольства США объявляет для организаций открытый конкурс по приёму заявок о заинтересованности в реализации проектов, способствующих созданию прозрачных, конкурентоспособных и справедливых демократических систем и защите прав человека в Молдавии», — говорится в документе.

Одним из приоритетных направлений деятельности в рамках программы станет поддержка «широкого и справедливого политического участия» в избирательном процессе.

При этом предпочтение будет отдано тем организациям, которые смогут оказать «широкое влияние» на аудиторию, отмечают в американском посольстве.

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT отметил, что это попытка «вестернизировать» страну и удержать власть президента Майи Санду.

«Сейчас основная повестка у США в Молдавии — переизбирать Санду на второй срок, несмотря на очень низкие рейтинги действующего президента Молдавии. Американцы тратят большое количество денег на самые разные программы: по пропаганде своей «демократической платформы», «демократических» ценностей, ЛГБТ* и всего остального. Честно говоря, у меня большие сомнения в перспективности всех этих программ», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Молдавию будут пытаться всячески «отторгнуть от России».

Ранее депутаты непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратились к России из-за давления и блокады со стороны Кишинёва.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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