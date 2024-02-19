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Отец погибшего лётчика Кирьянова не верит в сообщения СМИ о смерти Кузьминова

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Отец российского лётчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне на Украину вертолёта Ми-8 Максимом Кузьминовым, рассказал RT, что не верит в сообщения журналистов о смерти перебежчика в Испании. По словам мужчины, такая информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но публикации оказались фейком.
Отец погибшего лётчика Кирьянова не верит в сообщения СМИ о смерти Кузьминова
  • Gettyimages.ru
  • © MarioGuti

«В любом случае хочу дождаться официального подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова», — сказал отец Никиты Кирьянова.

Испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит.

Журналисты портала ABC, в частности, сообщают о расследовании убийства некоего «33-летнего украинца». Кузьминову же, по имеющимся данным, в 2023 году было только 28 лет.

В России уголовное дело в отношении Кузьминова ведёт ФСБ. Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».

Погибшие российские военные, которые находились в вертолёте, — 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов.

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