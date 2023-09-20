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Уголовное дело в отношении лётчика-предателя Кузьминова будет вести ФСБ

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Уголовное дело в отношении лётчика-предателя Максима Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ.
Уголовное дело в отношении лётчика-предателя Кузьминова будет вести ФСБ
  • РИА Новости

Об этом RT сообщили в Главном военном следственном управлении СК.

Отмечается, что в действиях Кузьминова были обнаружены признаки государственной измены.

Ранее RT поговорил с родственницей Максима Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 и сбежал на нём на Украину.

Женщина отметила, что поступок Кузьминова никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нём.

Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».

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