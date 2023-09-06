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Родственница угнавшего на Украину Ми-8 лётчика-предателя осудила его поступок

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RT поговорил с родственницей лётчика-предателя Максима Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 и сбежал на нём на Украину.
Родственница угнавшего на Украину Ми-8 лётчика-предателя осудила его поступок
  • РИА Новости

Женщина отметила, что поступок Кузьминова никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нём.

Она отметила, что дед-лётчик Кузьминова с детства его готовил к небу.

«Если бы дед жив был, никогда бы такой ситуации не было, наверно», — сказала она.

Дед Кузьминова летал всю жизнь, он погиб, разбившись на транспортном вертолёте.

При этом мать предателя была индивидуальным предпринимателем, в 2005 году её компания была ликвидирована. Как рассказала родственница, женщина пропала этой весной, знакомые не могли с ней связаться. 

«Я написала Максиму, это было 3 или 7 апреля... Он говорит: «Не надо её терять», — рассказала женщина. По её словам, Кузьминов тогда заявил, что его мать уехала на заработки в Корею.

При этом СМИ пишут, что она сбежала на Украину.

Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».

Также было опубликовано видеообращение лётчика-предателя, в котором он признаётся, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн рублей).

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