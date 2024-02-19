Испанские СМИ сообщают, что в Аликанте нашли труп лётчика-предателя Кузьминова

Испанские СМИ сообщают об обнаружении в Аликанте трупа, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации журналисты не приводят.

Газета Il Corrispondente в материале под заголовком «Предатели долго не живут» сообщает, что «тело Кузьминова» нашли 13 февраля с 12 пулевыми ранениями.

Журналисты, в частности, ссылаются на статью испанского издания ABC, писавшего, что Гражданская гвардия начала расследование по факту смерти мужчины, который был назван «33-летним украинцем», его тело нашли «на пандусе гаража». Кузьминову же, по имеющимся данным, в 2023 году было только 28 лет.

По словам журналистов Información, Гражданская гвардия изучает записи систем видеонаблюдения, чтобы найти улики, которые могли бы привести к подозреваемым.

Авторы статьи, опубликованной Il Corrispondente, отмечают, что испанская пресса не раскрывает личность погибшего, однако газета «смогла подтвердить её» в разговоре с чиновником из Гражданской гвардии Испании, который участвует в расследовании и пожелал остаться анонимным.

Как ранее узнал RT, уголовное дело в отношении Максима Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ.

Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».

Погибшие российские военные, которые находились в вертолёте, — 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов и лётчик-штурман Хушбахт Турсунов.