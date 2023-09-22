RT выяснил, кто был вторым военным, погибшим из-за лётчика-предателя Кузьминова
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Родом он из Алтайского края. С юности мечтал летать. В старших классах поступил в местную школу-интернат с первоначальной лётной подготовкой.
В 2013 году Никита хотел попасть в Сызранское высшее военное авиационное училище, но не прошёл медкомиссию. Позднее поступил в военно-воздушную академию в Воронеже, после выпуска решил проблему со здоровьем и стал бортовым техником.
«Он хотел летать, и он стал летать в составе лётного экипажа вертолёта. Даже если у него были проблемы какие-то, он всё равно о них говорил с улыбкой. У меня перед глазами тот Никита, с которым мы разговаривали. До сих пор не могу поверить, что его больше нет», — рассказал RT друг Кирьянова.
С Кузьминовым Никита летал всего несколько раз, так как был временно прикомандирован к экипажу Ми-8.
Собеседник предположил, что у военных не было с собой оружия, так как предатель, будучи командиром, мог приказать его не брать.
У погибшего военного остались родители и супруга. Тело Никиты уже передали в Россию, его опознал отец.
Ранее RT поговорил с родственником 35-летнего Хушбахта Турсунова — одного из двух российских военных, погибших из-за лётчика-предателя Максима Кузьминова.
Уголовное дело в отношении лётчика-предателя Максима Кузьминова будет вести ФСБ.
Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».
RT поговорил с родственницей Кузьминова. Женщина отметила, что его поступок никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нём.