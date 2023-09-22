RT выяснил, кто был вторым военным, погибшим из-за лётчика-предателя Кузьминова

Вторым российским военным, погибшим из-за лётчика-предателя Максима Кузьминова, который угнал вертолёт Ми-8 на Украину, был 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов, выяснил RT.

Родом он из Алтайского края. С юности мечтал летать. В старших классах поступил в местную школу-интернат с первоначальной лётной подготовкой.

В 2013 году Никита хотел попасть в Сызранское высшее военное авиационное училище, но не прошёл медкомиссию. Позднее поступил в военно-воздушную академию в Воронеже, после выпуска решил проблему со здоровьем и стал бортовым техником.

«Он хотел летать, и он стал летать в составе лётного экипажа вертолёта. Даже если у него были проблемы какие-то, он всё равно о них говорил с улыбкой. У меня перед глазами тот Никита, с которым мы разговаривали. До сих пор не могу поверить, что его больше нет», — рассказал RT друг Кирьянова.

С Кузьминовым Никита летал всего несколько раз, так как был временно прикомандирован к экипажу Ми-8.

Собеседник предположил, что у военных не было с собой оружия, так как предатель, будучи командиром, мог приказать его не брать.

У погибшего военного остались родители и супруга. Тело Никиты уже передали в Россию, его опознал отец.

Ранее RT поговорил с родственником 35-летнего Хушбахта Турсунова — одного из двух российских военных, погибших из-за лётчика-предателя Максима Кузьминова.

Уголовное дело в отношении лётчика-предателя Максима Кузьминова будет вести ФСБ.

Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».

RT поговорил с родственницей Кузьминова. Женщина отметила, что его поступок никак нельзя оправдать и ей сейчас стыдно говорить о нём.