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В ЕП подняли вопрос о привлечении частных инвестиций в оборонную промышленность

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Юлия Гуреева
Евродепутат от Бельгии Том Ванденкенделаре направил в Европейскую комиссию письмо, в котором поинтересовался, какие меры будут приняты для привлечения частных инвестиций в оборонную промышленность ЕС. С обращением парламентария ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о привлечении частных инвестиций в оборонную промышленность
  • AP
  • © Olivier Matthys

По словам Ванденкенделаре, из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке архитектура европейской безопасности сегодня является «более шаткой», чем в предыдущие десятилетия.

«Как следствие, ЕС и его государства-члены вынуждены вновь рассматривать вопрос о существенном увеличении военных бюджетов и об усилении оборонной промышленности», — заявил евродепутат.

В своём письме он спросил, может ли Еврокомиссия назвать инициативы, которые были или будут предприняты для того, чтобы простимулировать приток частных инвестиций в оборонную промышленность. 

Парламентарий напомнил, что ЕК уже обязалась содействовать привлечению таких средств к 2023 году.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз опустошил свои запасы и у него нет «волшебной палочки», чтобы предоставить Украине больше снарядов.  

По данным газеты El País, Евросоюз накопил долг перед государствами-членами на сумму €7,16 млрд за передачу оружия Киеву. 

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