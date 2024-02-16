В ЕП подняли вопрос о привлечении частных инвестиций в оборонную промышленность
- AP
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По словам Ванденкенделаре, из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке архитектура европейской безопасности сегодня является «более шаткой», чем в предыдущие десятилетия.
«Как следствие, ЕС и его государства-члены вынуждены вновь рассматривать вопрос о существенном увеличении военных бюджетов и об усилении оборонной промышленности», — заявил евродепутат.
В своём письме он спросил, может ли Еврокомиссия назвать инициативы, которые были или будут предприняты для того, чтобы простимулировать приток частных инвестиций в оборонную промышленность.
Парламентарий напомнил, что ЕК уже обязалась содействовать привлечению таких средств к 2023 году.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз опустошил свои запасы и у него нет «волшебной палочки», чтобы предоставить Украине больше снарядов.
По данным газеты El País, Евросоюз накопил долг перед государствами-членами на сумму €7,16 млрд за передачу оружия Киеву.