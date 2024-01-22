El País: ЕС накопил более €7 млрд долга за поставки оружия на Украину

Евросоюз накопил долг перед странами-членами за передачу вооружений на Украину на сумму €7,16 млрд, говорится в материале El País со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей.

Отмечается, что такая сумма была заявлена в документе о создании нового фонда помощи Украине. Также в статье подчёркивается, что задолженность усугубляет трудности оборонной промышленности по поддержанию темпов производства вооружений украинским войскам.

Издание добавило, что зависимость ВСУ от западного оружия становится всё более острой.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в ЕС рассматривают возможность создания фонда военной помощи Киеву для обхода вето, которое наложил Будапешт. Фонд будет выделять до €5 млрд в год с 2024-го по 2027-й.