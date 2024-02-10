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ЕК выделит более €3 млн на решение «важных вопросов» демократии на Филиппинах

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Ирина Сафонова, Ангелина Шурпина
Еврокомиссия планирует реализовать программу по поддержке организаций гражданского общества и правозащитников на Филиппинах, которые «подвергаются наибольшей опасности», то есть занимаются важными социальными вопросами. Общий объём финансирования составит €3,3 млн. С документом ознакомился RT.
ЕК выделит более €3 млн на решение «важных вопросов» демократии на Филиппинах
  • Gettyimages.ru
  • © Oliver Strewe

«Глобальной целью данного конкурса заявок является поддержка и укрепление организаций гражданского общества, занимающихся критически важными вопросами демократии и прав человека на Филиппинах», — отмечается в документе.

Основная деятельность в рамках программы заключается в поддержке правозащитников, «подвергающихся наибольшей опасности», то есть работающих над ключевыми социальными проблемами, подчёркивают авторы.

Кроме того, европейские специалисты намерены финансировать и развивать так называемые города прав человека на Филиппинах. 

«Содействие укреплению городов прав человека на Филиппинах и созданию новых путём расширения возможностей организаций гражданского общества для участия и сотрудничества на местных уровнях с целью укрепления потенциала местных властей в том, что касается выполнения их обязательств по соблюдению, защите и обеспечению прав человека своих граждан», — говорится в описании. 

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал финансирование подобных программ «взяткой местным элитам» на Филиппинах. 

«Все эти финансовые транши направлены лишь на то, чтобы коррумпировать местных общественников и политиков, чтобы они были агентами влияния Запада в регионе. И я думаю, что текущий транш преследует те же цели — подчинить суверенитет, независимость Филиппин западным интересам», — подчеркнул эксперт.

Ранее Еврокомиссия анонсировала грант на поддержку гражданского общества в Южной Азии и Мьянме «для подготовки к кризисам».

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