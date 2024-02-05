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ЕК выделит почти €4 млн «на подготовку к кризисам» в Южной Азии и Мьянме

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Еврокомиссия предоставит грант гражданскому обществу в странах Южной Азии и Мьянме для стимулирования мер «по предотвращению конфликтов» и обеспечению готовности к кризисам. К участию в проекте планируется привлечь молодёжь. С документом ознакомился RT.
ЕК выделит почти €4 млн «на подготовку к кризисам» в Южной Азии и Мьянме
  • Gettyimages.ru

«Конкретная цель этого конкурса проектных предложений — укрепить институциональный и оперативный потенциал субъектов гражданского общества внутри стран, уделяя особое внимание молодёжи в контексте мира и безопасности», — отмечается в документе.

Грант разделён на две части. Еврокомиссия направит €1,3 млн на инициативы в Шри-Ланке и на Мальдивах и €2,6 млн — в Бангладеше, Мьянме и Непале.

Европейские специалисты отмечают, что выбранные страны напрямую или косвенно испытывают на себе влияние кризисов на региональном уровне, таких как продолжающиеся гонения представителей народа рохинджа и конфликты в Мьянме, а также трудности в деле внутреннего примирения. Новый проект призван стимулировать меры по урегулированию конфликтов в странах через молодых активистов.

«Стимулирование мер по предотвращению и урегулированию конфликтов, ориентированных, в частности, на молодёжь, участвующую в деятельности в области мира и безопасности, в том числе посредством содействия в том, что касается процессов, связанных с укреплением доверия, посредничеством, диалогом и примирением, и наращивания потенциала в этом плане», — говорится в описании программы.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT отметил, что с помощью подобных грантов Запад создаёт свои рычаги влияния в азиатских странах.

«Запад хочет, чтобы были люди, которые будут создавать нужный контент, нужную картинку и будут служить макетом, базой для объединения всех сил, выступающих за увеличение влияния Запада и против нынешней власти в Мьянме», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Еврокомиссии планировали усилить роль молодёжи в предотвращении конфликтов на Ближнем Востоке.

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