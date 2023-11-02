Госдеп выделит $18 млн на «поддержку партнёров» в реализации санкций против России

Госдепартамент США намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций. Новая американская программа подразумевает обмен информацией, контроль за соблюдением рестрикций и проведение расследований. С документом ознакомился RT.

«Управление по совместному уменьшению угроз Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Госдепартамента США наращивает потенциал иностранных партнёров для поддержки реализации санкций, введённых против России и Белоруссии», — сообщается в документе.

По мнению американских специалистов, Россия якобы «по-прежнему зависит от мирового финансового рынка и западных товаров» для продолжения вооружённого конфликта на Украине. В документе также отмечается, что Москва использует офшорные сети, чтобы обходить санкции.

«Странам-партнёрам и организациям частного сектора важно понимать репутационные и финансовые риски, связанные с продолжением взаимодействия с российскими и белорусскими организациями, чья деятельность попала под санкции или под запрет», — предупредили в американском ведомстве.

Программа поддержки иностранных партнёров по соблюдению антироссийских санкций включает среди прочего обмен данными о сделках, выявление рисков для бизнеса, проведение расследований.

«Привлечение следственных органов (в том числе подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов, регулирующих органов и ведомств по контролю над соблюдением законодательства представителями частного сектора) в целях выявления российских закупочных сетей, включая офшорные корпоративные структуры», — говорится в описании.

Общий объём финансирования инициативы составит $18 млн. Сотрудники американского ведомства рассчитывают реализовать проект в течение одного года.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT указал, что подобные программы подтверждают, что антироссийские санкции не работают.

«На санкции потратили как минимум миллиарды долларов. Ограничивали американские и транснациональные компании, напрягали зарубежных партнёров, ограничивали их, вводя вторичные ограничительные меры. На меня сумма финансирования программы производит впечатление предварительного исследования, из которого сделают вывод о том, что санкции не работают», — подчеркнул эксперт.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты не заставляют бизнес посредством санкций прекращать деятельность в России.