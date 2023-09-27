В Госдепе заявили, что США не заставляют бизнес прекращать деятельность в России
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«Я хочу внести ясность: мы всегда подчёркивали, что существуют определённые разновидности коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть применительно к России», — цитирует его РИА Новости.
Миллер утверждает, что все американские ограничения не распространяются на поставки продуктов питания и лекарств.
Представитель Госдепа добавил, что бизнес должен сам принимать решение касательно того, продолжать ли им деятельность в России.
Ранее США ввели экспортные ограничения против пяти российских компаний, а также организаций из Китая, Финляндии, Германии, Омана, Объединённых Арабских Эмиратов и Пакистана.