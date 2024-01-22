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ЕК намерена усилить роль молодёжи в предотвращении конфликтов на Ближнем Востоке

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Ирина Сафонова, Полина Полетаева
Еврокомиссия объявила программу по расширению участия молодёжи в предотвращении конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Для этого европейские специалисты окажут поддержку молодёжным организациям гражданского общества. С документом ознакомился RT.
ЕК намерена усилить роль молодёжи в предотвращении конфликтов на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

Представители Еврокомиссии намерены укрепить потенциал гражданского общества в Ираке, Ливане, Ливии и Тунисе для поддержки и расширения участия молодёжи в вопросах предотвращения конфликтов и миростроительства.

«Молодёжные организации гражданского общества внутри стран лучше подготовлены использовать возможности и реагировать на вызовы, связанные с инклюзивным участием женщин и мужчин из числа молодёжи, с учётом риска возникновения конфликтов в инициативах в области предотвращения конфликтов и процессах в области урегулирования конфликтов и миростроительства на местном, национальном или международном уровнях», — отмечается в документе.

Одной из приоритетных задач в рамках программы является расширение прав и возможностей молодых женщин «в качестве движущих сил перемен к лучшему на уровне общества».

Общий объём финансирования инициативы составит €3 млн.

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с RT предположил, что этот проект направлен на внедрение «западных ценностей» в арабские семьи через молодёжь и женщин.

«Стоит задача по внесению так называемых западных ценностей. Это повестка по управлению и нанесению ущерба странам третьего мира. В женские программы обязательно будут внедряться феминизм, вредные с точки зрения семейных ценностей элементы», — подчеркнул аналитик.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также выразил сомнение в том, что финансирование направлено на предотвращение конфликтов.

«Смысл в том, чтобы деньги попилить. Никаких агентов влияния они на этом деле не приобретут, потому что агенты влияния требуют массовой вовлечённости молодёжи. Европейские чиновники никого мирить не умеют. Ссорить умели когда-то, а мирить — это совсем не их навык, их этому не учили», — заключил собеседник RT.

В 2022 году США выделяли $25 млн на «поддержку гражданского общества» в Ираке.

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