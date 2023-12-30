США планируют «поддержать» гражданское общество и СМИ в Узбекистане

Агентство США по международному развитию (USAID) разрабатывает проект по сотрудничеству с гражданским обществом и СМИ в Узбекистане. Ведомство опубликовало запрос о предоставлении информации для заинтересованных в инициативе сторон. RT ознакомился с предварительным описанием проекта.

«Проект направлен на поддержку граждан в более эффективном взаимодействии с местными сообществами и органами власти, в отстаивании общих интересов и улучшении участия граждан в процессах принятия решений», — говорится в документе.

В USAID рассчитывают, что в результате инициативы гражданское общество Узбекистана и СМИ организуют мероприятия, «имеющие общественную значимость», а также создадут журналистский контент.

Помимо этого, предполагается, что участники проекта задействуют информационные и коммуникационные технологии, чтобы привлечь широкую общественность.

Ещё одна задача программы — «улучшить нормативно-правовую среду, способствующую защите и расширению «независимого гражданского общества и СМИ»», отмечается в документе.

По словам политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, USAID регулярно выступает с подобными «демократическими» проектами в разных странах. Они представляют собой попытки США оказывать влияние на происходящее внутри государств.

«USAID — не единственная часть «несения демократии в массы». Обычно на более позднем этапе подключаются люди с серьёзными деньгами и более радикальной повесткой, готовые ломать страны под глобальное начальство. Украина — замечательный пример. Там тоже начиналось с грантов USAID. Это проведение разведки общества и выявление тех, с кем можно дальше общаться», — добавил аналитик в беседе с RT.

Ранее Госдепартамент США намеревался профинансировать программу по «борьбе с российской дезинформацией» в некоторых странах Европы и Центральной Азии, в том числе в Узбекистане.