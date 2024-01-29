USAID расскажет о влиянии США в Эфиопии «для достижения внешнеполитических целей»

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало вакансию специалиста по развитию в информационной и коммуникационной сфере в Аддис-Абебе. В обязанности сотрудника будет входить распространение информации о влиянии США в регионе для «успешного достижения внешнеполитических целей». С документом ознакомился RT.

Агентство США по международному развитию наймёт сотрудника, который будет выстраивать коммуникационную стратегию представительства ведомства в Эфиопии.

Ожидается, что материалы, разработанные специалистом, будут использоваться американскими СМИ при освещении событий в регионе и потому должны быть ориентированы на «широкую и осведомлённую аудиторию», подчёркивают в агентстве.

«Жизненно необходимо прикладывать исключительные усилия по информированию о целях и влиянии USAID и правительства США для успешного достижения миссией USAID в Эфиопии своих внешнеполитических целей и целей развития в регионе», — говорится в документе.

Сотрудники американского ведомства подчёркивают «стратегическую важность» региона. По их словам, офис миссии USAID в Эфиопии часто посещают высокопоставленные лица. Составители документа рассчитывают, что специалист по коммуникациям «повысит качество и доступность» информации о внешней помощи Вашингтона и её пользе в регионе для более широкой аудитории.

«Сильная политика и стратегии в информационной и коммуникационной сфере, а также их реализация, направленная на перспективу, необходимы для способности USAID и правительства США выстраивать внешние отношения с целью поддержки национальных интересов США», — отмечается в описании вакансии.

Зарплата будущего работника может составить до $135 тыс. Первоначальный срок заключения контракта — три года.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил намерения США расширить своё влияние в Восточной Африке, учитывая сотрудничество региона с Россией.

«Соединённые Штаты встрепенулись и поняли, что нынешнее поколение африканских политиков не приемлет навязанных ценностей. Поэтому хотят усилить информационную работу для того, чтобы вернуть регион на тот путь, который выгоден американцам. Если посмотреть, к каким странам США усиливают своё внимание в Африке, то это страны, которые активно развивали отношения с Россией. Главный прицел (миссии USAID. — RT) — попытаться противодействовать отношениям с Россией», — отметил эксперт.

Ранее Агентство США по международному развитию опубликовало вакансию специалиста по коммуникациям в Либерии для распространения «достоверной информации» о программах США.