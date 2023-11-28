USAID выделит $8 млн на «развитие» расследовательской журналистики в Южной Африке

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено создать новый пул специалистов по журналистским расследованиям в Южной Африке. Целью программы заявлено расширение возможностей представителей СМИ для освещения преступлений и коррупции на местном, региональном и глобальном уровнях. С документом ознакомился RT.

«Цель проекта (по развитию. — RT) расследовательской журналистики в Южно-Африканском регионе — расширение возможностей и развитие сотрудничества среди работающих в Южно-Африканском регионе специалистов по журналистским расследованиям, редакторов и их новостных отделов для создания расследовательских материалов о преступлениях и проявлениях коррупции (включая её транснациональные аспекты) на местном, региональном и глобальном уровнях», — отмечается в документе.

Утверждается, что поддержка расследовательской журналистики будет способствовать «большей подотчётности и прозрачности государственной власти» в Южной Африке. В результате реализации программы в USAID рассчитывают создать новый пул работников СМИ.

«В рамках проекта в регионе будет подготовлен новый и диверсифицированный контингент специалистов по журналистским расследованиям с расширенными навыками освещения событий, редактирования материалов и охвата аудиторий», — говорится в описании программы.

Представителям СМИ также будет оказана поддержка в использовании технологий для международного сотрудничества, получения доступа к информации, работы с данными и «нахождения новаторских путей донесения обнаруженных историй до наиболее затронутых групп населения».

Сотрудники USAID подчёркивают, что предпочтение будет отдаваться инициативам, подразумевающим международное сотрудничество и обобщение опыта в Южно-Африканском регионе.

Общий объём финансирования составит до $8 млн. Программа рассчитана на пять лет.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT предположил, что Вашингтон таким образом будет продвигать проамериканскую повестку, которая должна помешать развитию отношений стран Южной Африки с Россией.

«Очевидно, сегодня США беспокоит возрастание влияния России и Китая на Африканском континенте. Они осознают, что упустили из виду интеграционные процессы. В этом смысле США опасаются утраты своих экономических интересов в этом регионе, который воспринимают как дешёвую сырьевую базу. Через USAID США будут выпускать в этом регионе своих агентов, чтобы те продвигали проамериканскую повестку. Как это было на Украине, в Грузии, Сербии и во всех странах, куда совало свой нос USAID», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США направит финансирование на «защиту» свободы выражения мнений на Украине.