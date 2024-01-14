USAID наймёт специалиста для «распространения достоверной информации» о программах США в Либерии

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало вакансию специалиста по развитию в информационной и коммуникационной сфере в Либерии. В его задачи, в частности, входит повышение осведомлённости о программах помощи США. С описанием предложения ознакомился RT.

«В задачи специалиста по развитию в информационной и коммуникационной сфере входит разъяснение для более широкой межведомственной аудитории деталей сложных процессов USAID (например, бюджет, закупки, разработка проектов и т.д.) с целью донесения этой информации до конечного реципиента, будь то журналист, посол или прибывшая делегация конгресса», — объясняется в документе.

Предполагается, что специалист наладит коммуникацию для повышения осведомлённости местного населения об американских программах в Либерии.

«Эти мероприятия специально разработаны для распространения достоверной информации о программах USAID на местных, региональных и национальных рынках посредством выборочного использования средств радиовещания, газет, социальной рекламы и других методов коммуникации», — отмечается в описании.

Оклад будущего сотрудника составит до $115 тыс. Договор планируется заключить на два года, с возможностью продления ещё на три года.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что Вашингтон таким образом стремится усилить своё влияние в регионе.

«США поняли, что Африку они прошляпили, потому что все девяностые и нулевые не занимались ею, считали её периферией мировой системы. Они были сконцентрированы на Ближнем Востоке, на Европе, на Азии, а теперь увидели, что Африка становится конкурентом, и туда довольно сильно проникают Китай и Россия. США пытаются наверстать упущенное», — подчеркнул эксперт.

Ранее USAID планировало направить $8 млн на «развитие» расследовательской журналистики в Южной Африке.