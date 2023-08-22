Еврокомиссия выделит €10 млн на «расширение возможностей молодёжи» в Нигерии

Еврокомиссия объявила конкурс заявок на участие в программе «Обучение и расширение возможностей молодёжи на северо-западе Нигерии». Предполагается, что в проекте будут задействованы 500 тыс. человек. С документом ознакомился RT.

Программа Еврокомиссии предусматривает взаимодействие с властями национального уровня и оказание поддержки в предоставлении доступа к образованию трём северным штатам: Сокото, Кано и Джигава.

«Обучение и расширение возможностей молодёжи на северо-западе Нигерии — это программа базового и профессионального обучения, нацеленная на содействие властям Нигерии в предоставлении инклюзивного и справедливого доступа к качественному обучению и развитию навыков, особенно девочкам в сельских, недостаточно обеспеченных и кочевых общинах на северо-западе», — отмечается в документе.

По замыслу авторов, действие программы затронет 500 тыс. молодых граждан из 60 школ Нигерии.

«Приоритетные задачи данного конкурса заявок — это... запуск как минимум 20 кампаний по изменению поведенческих моделей с упором на расширение возможностей девочек, а также разработка 12 пилотных проектов, предполагающих применение инновационных медиаподходов», — говорится в описании грантовой программы.

Кроме того, инициатива предполагает расширение взаимодействия государственного и частного секторов для обучения молодых нигерийцев «жизненным навыкам».

Общий объём финансирования составит €10 млн.

Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Афроком) Игорь Морозов в беседе c RT объяснил повышенный интерес Запада к африканским странам успехом второго саммита Россия — Африка.

«Еврокомиссия, как и весь западный истеблишмент, была напугана результатами второго саммита Россия — Африка. И вот сейчас, когда формируется дорожная карта входа российского бизнеса в Африку, ЕК резко активизировала свою деятельность. Запад ушёл в интересах африканских государств на вторые и третьи позиции. Поджимает Китай. Мощным напором идёт Индия, Ближний Восток. Это заставляет ЕК предпринимать определённые шаги», — отметил эксперт.

Ранее в Польше назвали невозможным развитие сотрудничества Центральной и Восточной Европы с Китаем из-за позиции страны по отношению к России.