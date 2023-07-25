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ЕК направит €2 млн на «развитие демократии» и борьбу с дезинформацией в странах Латинской Америки

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Служба инструментов внешней политики Еврокомиссии выделит грант для «развития демократии» и борьбы с дезинформацией в Панаме, Коста-Рике, Доминиканской Республике и Эквадоре. С документом ознакомился RT.
ЕК направит €2 млн на «развитие демократии» и борьбу с дезинформацией в странах Латинской Америки
  • РИА Новости

«Цель контракта — содействовать укреплению демократических основ в странах Альянса за развитие демократии путём поощрения независимости и плюрализма СМИ, доступа к информации и борьбы с дезинформацией», — отмечается в описании гранта.

В рамках контракта Еврокомиссия намерена оказать поддержку Панаме, Коста-Рике, Доминиканской Республике и Эквадору.

По замыслу авторов, для реализации целей программы необходимо работать над защитой «независимых» СМИ этих стран, а также укрепить потенциал гражданского общества и госорганов в вопросах борьбы с дезинформацией.  

«В первую очередь это будет достигаться, с одной стороны, за счёт создания более совершенных основ и механизмов правовой защиты журналистов (особенно женщин) и независимых СМИ, а с другой — посредством укрепления возможностей государственных органов, организаций гражданского общества и представителей СМИ по выявлению кампаний по дезинформации и противодействию им», — говорится в тексте документа.

Общий объём финансирования составит €2 млн. В Еврокомиссии рассчитывают, что программа будет реализована в течение трёх лет.

Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT отметил, что Европа и США через подобные проекты пытаются «вновь колонизировать» страны Латинской Америки за их попытки по отстаиванию суверенитета и независимости.

«Их явно не устраивает то, что Россия сегодня в свете антироссийских санкций Запада активно налаживает связи с государствами Латинской Америки. Это показал последний Санкт-Петербургский экономический форум. Кроме того, безусловно, Белому дому не по душе критические комментарии, которые периодически звучат в адрес США из уст глав государств Латинской Америки. Последнее время они стали больше критиковать политику Вашингтона, которая игнорирует новый миропорядок в виде многополярной системы международных отношений», — подчеркнул эксперт.

Ранее Еврокомиссия выделяла средства на поддержку гражданского общества и СМИ в Северной Македонии с целью сближения страны с Евросоюзом и её вступления в объединение.

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