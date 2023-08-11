В Польше назвали невозможным развитие сотрудничества Центральной и Восточной Европы с Китаем

Специалисты Польского института международных отношений (PISM) отмечают, что позиция Китая по отношению к России блокирует возможности развития сотрудничества КНР со многими странами Центральной и Восточной Европы. Авторы призвали государства региона придерживаться политики Еврокомиссии и снижать зависимость от Китая. С документом ознакомился RT.

PISM опубликовал информационный бюллетень о перспективах отношений Китая со странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). По мнению специалистов исследовательского института, позиция Пекина по вооружённому конфликту на Украине и стратегическое партнёрство с Россией блокируют возможность развития сотрудничества с большинством из этих стран.

«Причинами являются стратегическое партнёрство Китая с Россией и то, что обе страны подрывают ключевую роль США и НАТО в деле обеспечения европейской безопасности», — отмечается в документе.

Вместе с тем многие государства Западной Европы не рассматривают Китай как угрозу системного характера и намерены решать проблемы в отношениях с Пекином «не посредством согласованных с США санкций, а посредством сотрудничества», подчеркнули польские аналитики.

В связи с этим авторы документа призывают страны Центральной Европы «дружить» с теми, кто придерживается схожей позиции по оценке китайской угрозы, например со Швецией.

«В этом контексте страны Центральной Европы должны продолжать сотрудничество со странами, разделяющими схожую оценку угроз со стороны Китая, такими как Швеция, и поддерживать инициативы Европейской комиссии, направленные на сокращение зависимости от Китая в сотрудничестве с США», — говорится в документе.

Пекин, в свою очередь, пытается ограничить возможные негативные последствия для себя от политики стран ЦВЕ, которые, «отвернувшись от России», хотят укрепить трансатлантическое сотрудничество и ужесточить подход ЕС к Китаю. Однако без изменения позиции в отношении Москвы в ближайшие месяцы трудно ожидать улучшения отношений Китая с большинством государств ЦВЕ, убеждены польские специалисты.

Политолог Иван Мезюхо, комментируя выводы PISM, назвал «стратегической задачей» Вашингтона отдалить Китай и Россию друг от друга для сохранения своих геополитических позиций на мировой арене.

«Вашингтон боится, что Россия одержит победу на поле боя в ходе СВО и тем самым окончательно поставит под сомнение гегемонию США. В то же время США в обмороке от того, что экономика КНР скоро станет экономикой номер один на планете. Поэтому сторонить Россию и Китай между собой — это стратегическая задача Штатов. Марионетки США в Европе выполняют политическую волю Вашингтона, и некоторые шероховатости в отношениях между Китаем, европейскими и другими государствами — саттелитами США связаны с тем, что Вашингтон пытается навредить Пекину там, где это возможно», — объяснил эксперт в разговоре с RT.

Ранее в сенате США высказались против участия Китая в урегулировании конфликта на Украине.