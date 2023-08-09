В сенате США высказались против участия Китая в урегулировании конфликта на Украине

Несколько американских сенаторов обеспокоены тем, что администрация президента США Джо Байдена приветствует вовлечение Пекина в дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. Они обратились к госсекретарю Энтони Блинкену, рассказав о последствиях участия Китая в этом процессе. С письмом ознакомился RT.

Группа из десяти сенаторов направила главе Госдепа США письмо, в котором выразила «глубокую обеспокоенность» тем, что администрация Байдена приветствует участие Китая в дипломатическом посредничестве по Украине.

«Участие Китая в ситуации на Украине значительно подорвёт интересы США, будущее Украины в Европе и в целом европейскую безопасность», — убеждены политики.

По их мнению, Вашингтон не должен позволить Пекину «снять с себя ответственность» за оказание России поддержки в конфликте или использовать ситуацию ради собственной политической и экономической выгоды.

Сенаторы считают, что дипломатическое участие Китая создаст прецедент, который затем позволит его властям вмешиваться в дела европейской безопасности и, как следствие, будет препятствием для американских интересов.

Кроме того, по их словам, вовлечение Китая в переговорный процесс может привести к участию Пекина в восстановлении Украины. При этом китайские инвестиции будут сосредоточены на военном секторе, полагают сенаторы. Они также подчеркнули, что финансирование со стороны Китая якобы может быть связано с коррупцией.

«Если позволить Китаю играть роль в восстановлении Украины, это может ослабить активные усилия США и ЕС по приведению украинских стандартов в области государственного управления и противодействия коррупции в соответствие с требованиями западных институтов», — говорится в письме.

Вашингтону следует заранее продумать план восстановления Украины вместе со своими европейскими и индо-тихоокеанскими партнёрами так, чтобы Китай не смог «преследовать свои односторонние интересы», отметили сенаторы.

Авторы обращения также призвали рассказать американским партнёрам о рисках, связанных с вовлечением Китая, и противодействовать тому, чтобы страна оказывала поддержку России.

Как отметил в беседе с RT президент Американского университета в Москве профессор Эдуард Лозанский, беспокойство сенаторов относительно дипломатического посредничества Китая связано с тем, что у Пекина иная позиция в украинском вопросе.

«У Китая нет намерений нанести России стратегическое поражение — это позиция США и Евросоюза. А у Китая и Глобального Юга несколько другие идеи. Все хотят мира, это понятно. Есть план Китая, но, в отличие от плана Зеленского, соответствующего интересам США, там не говорится о том, чтобы Россия покинула территории», — сказал аналитик.

Он добавил, что Китай пользуется огромным влиянием в том числе в странах Глобального Юга, в связи с этим в Вашингтоне не приветствуют участие Пекина в переговорных процессах.

Ранее глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Китай будет занимать беспристрастную позицию по Украине.