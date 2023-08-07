Ван И: Китай будет занимать беспристрастную позицию по Украине
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Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«По проблеме Украины Китай в любых форматах многостороннего международного взаимодействия занимает независимую и справедливую позицию», — приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая.
Ван И отметил, что Пекин прилагает усилия для того, чтобы найти политический путь урегулирования ситуации.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай выразил готовность принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.