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Ван И: Китай будет занимать беспристрастную позицию по Украине

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КНР будет занимать беспристрастную позицию по Украине, высказывать объективное мнение и продвигать мирные переговоры.
Ван И: Китай будет занимать беспристрастную позицию по Украине
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Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«По проблеме Украины Китай в любых форматах многостороннего международного взаимодействия занимает независимую и справедливую позицию», — приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Ван И отметил, что Пекин прилагает усилия для того, чтобы найти политический путь урегулирования ситуации.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай выразил готовность принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине.

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