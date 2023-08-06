FT: КНР выразила готовность участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Китай выразил готовность принять участие в следующей встрече по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

5 августа в Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей 30 стран.

«Китай дал понять, что примет участие в следующей подобной встрече», — говорится в сообщении.

Ранее агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники передавало, что власти Саудовской Аравии и ещё ряда стран представили на встрече в Джидде альтернативный план по Украине, о нём проинформировали Россию.

По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, участие стран БРИКС в консультациях по Украине в Джидде поможет донести здравый смысл до западных стран.