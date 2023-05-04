США займутся популяризацией роли НАТО «в содействии миру и безопасности»

Миссия Соединённых Штатов при НАТО анонсировала готовность провести программу, направленную на популяризацию роли альянса в вопросах «содействия миру и безопасности» в том числе среди молодёжи, политиков и лидеров мнений. Об этом говорится в описании нового гранта, с которым ознакомился RT.

«Управление советника по связям с общественностью при представительстве США при НАТО принимает предложения программ и инициатив, которые способствуют тому, чтобы лучше понималась роль НАТО в содействии миру и безопасности на региональном уровне, а также международному порядку, основанному на правилах», — уточняется в документе.

Так, в список основных тем, на которых должны будут сосредоточиться подрядчики, американская сторона внесла отношения России и НАТО, единство союзников по альянсу, противодействие «дезинформации», «независимость» СМИ, «медиаграмотность», ядерное сдерживание, контроль над вооружениями, кибербезопасность, нюансы политики Китая, вопросы энергетической безопасности и прочее.

Отмечается, что в США ожидают от получателей финансирования «новых и креативных подходов» к реализации инициативы, использования цифровых технологий, а также возможностей соцсетей.

Размер одного гранта может варьироваться от $20 тыс. до $50 тыс. При этом величина общего бюджета, выделяемого на воплощение программы, не уточняется.

Политолог, председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки AFROCOM Игорь Морозов, комментируя в беседе с RT новую американскую инициативу, выразил мнение, что Соединённые Штаты взялись за непосильную задачу.

«Популяризация блока НАТО просто невозможна, в какой бы связке они ни ставили этот вопрос. Весь мир видит, что НАТО спровоцировало конфликт на Украине. США при содействии Великобритании проводят работу по управлению этим конфликтом. Россия сегодня находится на острие противодействия США и НАТО, и поэтому популяризировать в сегодняшних условиях то, что видит весь мир, просто невозможно», — объяснил эксперт свою точку зрения.

Кроме того, он напомнил, что после Второй мировой войны Соединённые Штаты развязали десятки региональных конфликтов по всему миру, поэтому популяризация НАТО как оборонительного блока просто не может восприниматься всерьёз.

Ранее сообщалось о намерениях посольства США в Москве выделить до $250 тыс. в рамках программы, направленной на повышение «цифровой грамотности россиян» и способствующей лучшему пониманию «американских ценностей».

Соединённые Штаты на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в ряде государств. По мнению экспертов, такая политика предполагает вмешательство во внутренние дела тех стран, где она проводится.