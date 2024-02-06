В Британии рассказали об «эффективности» переданных Украине танков Challenger

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что танки Challenger 2, которые были переданы Киеву в прошлом году, обеспечили «боевой потенциал и эффективность». Он сообщил об этом в письменном ответе на запрос депутата британского парламента Джона Макдоннелла о причинах отправки боевых машин на Украину. С текстом ознакомился RT.

По словам Хиппи, передача британских танков украинской стороне также поспособствовала дальнейшим поставкам западной техники.

«Решение Великобритании отправить на Украину 14 основных боевых танков Challenger 2 обеспечило соответствующий боевой потенциал и эффективность и тем самым открыло путь для дальнейших поставок десятков основных боевых танков от международных партнёров», — заявил замминистра.

Так он ответил на вопрос депутата Джона Макдоннелла, который поинтересовался, по какой причине Министерство обороны Великобритании передало Украине 14 танков Challenger 2.

Парламентарий также спросил, почему военное ведомство не отправило все танки, не подлежащие модернизации до уровня Challenger 3.

Хиппи, в свою очередь, пояснил, что решение относительно этих боевых машин пока не принято.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, Запад возлагал большие надежды на танки Challenger, а также Leopard и Abrams в контрнаступлении ВСУ. Для управления ими была создана и обучена специальная бригада.

«Они должны были внести решающий вклад в наступление, но ситуация сложилась иначе, и эти танки себя никак не проявили. То есть надежда на них оказалась слишком завышена, а результат оказался слишком плачевным. Поэтому 14 танков Challenger, 31 танк Abrams и порядка 36 танков Leopard никоим образом не повлияли на ситуацию», — сказал Леонков.

Эксперт подчеркнул, что для достижения результатов любой военной операции требуется вдумчивое планирование с учётом правильной оценки сил противостоящей стороны.

«Многие на Западе пророчили лёгкую победу оружия НАТО над Россией. Не состоялось. Ни количеством они бы не смогли это сделать, ни качеством. К тому же выяснилось, что на самом деле проблемы в альянсе достаточно серьёзные, особенно с развитием бронетанковой техники», — добавил он.

Ранее в издании Business Insider сообщили, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли Украине изменить ситуацию на фронте.