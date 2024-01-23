В Великобритании назвали число прошедших подготовку в стране солдат ВСУ

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал о количестве украинских солдат, которые прошли обучение в Соединённом Королевстве. Данные содержатся в письменном ответе политика на запрос из британского парламента, с текстом которого ознакомился RT.

По словам Хиппи, Великобритания продолжает осуществлять крупную обучающую операцию для украинских военнослужащих.

«В рамках операции Interflex с начала её проведения в июне 2022 года в Великобритании прошли подготовку 34 тыс. человек личного состава ВСУ», — сообщил замминистра.

Он добавил, что на территории Соединённого Королевства были обучены более 60 тыс. украинских солдат с тех пор, как в 2015 году была запущена операция Orbital.

Так политик ответил на запрос британского парламентария Джона Хили, который попросил рассказать о количестве обученных бойцов в рамках Interflex.

Как считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, усилия Лондона по подготовке украинских солдат оказались неэффективными.

«Англичане обучали украинских военных по стандартам НАТО, к которым в ВСУ не привыкли. Кроме того, подготовкой занимались спустя рукава. Освоили украинские военные или нет — их не волновало. Главное, чтобы сдали экзамены, а инструкторы получили деньги. Мы видели контрнаступление, которое проводилось под руководством натовских инструкторов. Военные не смогли преодолеть первую линию обороны, горели их танки и бронемашины. В НАТО не учитывают возможности воевать с равной по мощи армией, они привыкли воевать с армиями третьих стран, а когда армия подготовлена, то вся натовская наука ничего не стоит», — сказал он в беседе с RT.

Литовкин напомнил, что за полгода контрнаступления Украина потеряла 160 тыс. военных.

«Вот это и говорит об эффективности той науки, которая преподавалась в том числе английскими инструкторами», — подчеркнул эксперт.

Ранее в военном ведомстве Великобритании заявили о скором начале третьего раунда приёма заявок на финансирование из Международного фонда поддержки Украины IFU для поставок вооружений Киеву.