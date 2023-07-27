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Минобороны Британии: Лондон и Вашингтон участвовали в разработке плана наступления ВСУ

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Замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи заявил в интервью британской газете Telegraph, что Великобритания и США участвовали в разработке плана наступления украинских войск.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Хиппи, на данный момент Украина «оправдывает» их ожидания. 

«В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими», — сказал замглавы.

Кроме того, он отметил, что разработка плана осуществлялась в течение прошлой зимы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, Великобритания и ЕС будут оплачивать удары Киева по Крымскому мосту.

По информации WSJ, Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, и верил в находчивость ВСУ.

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