Минобороны Британии: Лондон и Вашингтон участвовали в разработке плана наступления ВСУ
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Хиппи, на данный момент Украина «оправдывает» их ожидания.
«В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими», — сказал замглавы.
Кроме того, он отметил, что разработка плана осуществлялась в течение прошлой зимы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, Великобритания и ЕС будут оплачивать удары Киева по Крымскому мосту.
По информации WSJ, Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления, и верил в находчивость ВСУ.