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Более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в ФРГ

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Более 10 тыс. солдат ВСУ прошли обучение на территории Германии с начала российской специальной военной операции России на Украине.
Более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в ФРГ
  • AP
  • © Gregor Fischer

Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при германском оборонном ведомстве Кристиан Фройдинг в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

«С тех пор, как мы начали обучение, только в Германии мы обучили более 10 тыс. украинских солдат», — заявил он.

Также Фройдинг добавил, что на территории ФРГ 4 января начнут подготовку ещё двух пехотных батальонов ВСУ.

Ранее Politico писала, что правительства США и Германии передали больше всего тяжёлого вооружения для украинских войск.

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