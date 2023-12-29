Более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в ФРГ
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Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при германском оборонном ведомстве Кристиан Фройдинг в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.
«С тех пор, как мы начали обучение, только в Германии мы обучили более 10 тыс. украинских солдат», — заявил он.
Также Фройдинг добавил, что на территории ФРГ 4 января начнут подготовку ещё двух пехотных батальонов ВСУ.
Ранее Politico писала, что правительства США и Германии передали больше всего тяжёлого вооружения для украинских войск.