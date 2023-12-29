Politico: США и Германия стали главными донорами тяжёлого вооружения для Украины

Правительства США и Германии передали больше всего тяжёлого вооружения для украинских войск, говорится в статье Politico.

«США и Германия снова возглавляют список доноров, когда речь заходит об оценочной стоимости их обязательств по предоставлению Украине тяжёлого вооружения», — сообщило издание.

При этом отмечается, что военные обязательства Вашингтона перед Киевом превосходят обязательства других стран. ФРГ является следующим по значимости донором.

Однако даже сумма военных обязательств всех членов Евросоюза перед Украиной не дотягивает до взносов США в размере €2 млрд.

Ранее представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Германия верит, что США продолжат поддерживать Украину.