Кабмин ФРГ: Германия верит, что США продолжат поддерживать Украину

Власти Германии верят, что политические разногласия, возникшие в американском истеблишменте, не вынудят США отказаться от дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Выступая на пресс-конференции немецкого правительства, Бюхнер обратил внимание на то, что США выделили очередной пакет военной помощи на сумму $250 млн.

«Мы приняли это к сведению и приветствуем продолжающуюся поддержку Украины со стороны США. В дальнейшем мы верим, что США продолжат поддерживать Украину», — цитирует Бюхнера РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон, спонсируя Киев, остаётся верным концепции «воевать до последнего украинца».